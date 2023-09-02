Ученые обнаружили доказательства, что люди носили обувь 148 000 лет назад (фото)

Ученые нашли доказательства того, что люди в Южной Африке могли носить обувь 148 000 лет назад. Это помогло выяснить новый анализ древних следов на трех разных местах на побережье мыса, датированных от 79 000 до 148 000 лет.

Это показало, что люди, оставившие эти следы, могли быть обуты в сандалии на твердой подошве. Исследование опубликовано в журнале Ichnos.

Отпечатки на окаменелости не имеют пальцев, но имеют "округленные передние концы, четкие поля и доказательства точек крепления ремешка".

Чтобы проверить этот вывод, исследователи сделали собственные следы в сандалиях, похожих на две пары обуви, которые исторически использовали коренные народы сан в южной Африке. Эксперименты показали, что использование обуви с жесткой подошвой на мокром песке оставляло отпечатки с четкими краями, без отпечатков пальцев ног и углублениями в местах, где кожаные ремешки сталкивались с подошвой – так же как маркировка в местности Kleinkrantz.

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Авторы исследования не считают доказательства убедительными, но они интерпретируют три места как свидетельствующие о наличии обутых гоминид, которые использовали сандалии на твердой подошве.

Они предлагают возможный мотив использования такой обуви, объясняя, что прибрежный поиск пищи предполагает лазание по острым камням, а также создает риск наступить на морских ежей.

Отмечается, что это исследование является древнейшим доказательством того, что люди использовали обувь для защиты своих ног.

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