Ученые обнаружили причины гибели древних людей в пустыне Атакама 3000 лет назад

Выжить в пустыне Атакама было нелегко, но главной опасностью здесь была не природа. Смертельные испытания ждали древних жителей пустыни, расположенной на современной территории Южной Америки. Но самая большая угроза оказалась от самого человека.

Об этом пишет Science Alert.

В недавнем исследовании ученые исследовали остатки одних из первых земледельцев, возделывавших землю в пустыне Атакама около 3000 лет назад, на территории современного Чили.

Понятно, что в экстремальных условиях этой засушливой местности выращивание сельскохозяйственных культур было очень трудной задачей. Но дополнительной проблемой стало социальное напряжение, вызванное социокультурными изменениями, что повлекло за собой ужасные случаи насилия. Следы этого насилия видны на найденных скелетах.

"Земледелие в этой экстремальной пустыне ограничивалось определенными территориями, такими как оазисы. Эти оазисы были разделены огромной бесплодной помпой, преобладающей в ландшафте", - рассказывает антропологиня Вивьен Станден из университета Тарапака в Чили.

"Передвижение из этих плодотворных оазисов на отдаленные безводные участки стало стыком с вынужденными условиями и отсутствием ресурсов для жизни. Возникла новая социокультурная структура и проблемы с использованием земли, которые привели к социальному напряжению, конфликтам и насилию среди земледельцев".

В ходе исследования ученые проанализировали останки 194 взрослых людей, похороненных на древних кладбищах в пустынной долине Азап, одна из самых плодородных долин на севере Чили. Благодаря условиям пустыни, скелеты, относившиеся к периоду 800-600 годов до нашей эры, сохранились хорошо, и некоторые из них даже имели волосы и мягкие ткани.

Но многие из этих скелетов показывают следы насилия и боевых столкновений.

"Из 194 скелетов людей, 21% имели травмы, несовместимые со случайными травмами. В 10% случаев травмы вероятно привели к смерти, а бреши черепа были обнаружены у 14 человек", - сообщают исследователи.

По мнению ученых, многие из этих серьезных травм явились результатом преднамеренных действий, предпринятых другими людьми во время межличностных конфликтов. Некоторые из ударов были смертельными и, кажется, были нанесены злоумышленниками сзади или с использованием ударного орудия, такого как деревянная палка, дубинка или металлическое оружие.

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Одной из причин конфликтов между древними земледельцами была борьба за жизненное пространство, плодородные земли и доступ к воде, что было вызвано климатическими изменениями.

"Это могло спровоцировать конкуренцию, напряженность и жестокие конфликты между соседними социальными группами в долине Азап", - говорят ученые.

"Также в свете меняющихся социально-культурных условий новые лидеры пытались утвердить свою власть и контролировать плодородные земли, потому и вспыхивали такие противостояния", - говорит Станден.

Напомним, в Бразилии нашли украшения, изготовленные из костей гигантского ленивца 25 тысяч лет назад.

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