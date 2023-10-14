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Здоровье

Ученые объяснили, почему ночные смены вредны для здоровья человека

Игорь Романько

Ученые исследовали как ночные смены вредят здоровью работников

Когда наступит ночь, сон соблазняет нас своей милостью. Однако среди этих сострадательных ночи работников, горящих светом нашего города, сон не отдыхает. В это время, когда большинство из нас мечтают, они оправдываются своим трудом. И эта постоянная ночная работа оказывает влияние на их физическое и психическое здоровье.

После множества ночных смен, которые они пересекают, сменные работники сталкиваются с разными проблемами. Прибавка веса, диабет, рак, депрессия и сердечные заболевания становятся важной частью их жизни. Их биологические часы постоянно дезорганизованы из-за усилий бодрствовать и есть в неподходящее время. Об этом пишет Sciense Alert.

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Эти нарушения оказывают негативное влияние на здоровье человека, поскольку они нарушают естественные циркадные ритмы организма. Исследование показало, что потребление пищи оказывает существенное влияние на здоровье, а новые изучения на животных раскрыли основной механизм, который влияет на аппетит в условиях нарушенного сна и циркадных ритмов.

Группа ученых из Бристольского университета в Великобритании сосредоточила свое внимание на взаимосвязи между гормонами, регулирующими циркадные ритмы сна и неизменностью, и кормлением крыс. Они установили, что расстройства в циркадных ритмах оказывают значительное влияние на пищевое поведение животных.

Исследователи вызывали нарушения у крыс, придавая им инфузии гормона, известного как кортикостерон, в разное время, синхронно и несинхронно с импульсами света и тьмы. Для крыс кортикостерон аналогичен кортизолу у людей, который обычно поднимается несколько часов перед пробуждением и постепенно снижается в течение дня.

Крысы с неизменными ритмами потеряли нормальную гармонию кортикостерона из-за спонтанных всплесков, но интенсивно потребляли пищу в неподходящее время, по сравнению с синхронизированными крысами и контрольной группой. Это не привело к увеличению веса или чрезмерному накоплению жира, но указывает на различия в их кормлении, обусловленные изменением активности генов, регулирующих аппетит.

Те крысы, которые имели нерегулярный уровень кортикостерона, проявляли повышенную активность в генах, вызывающих аппетит в неподходящее время, когда эти гены обычно были отключены. Исследование свидетельствует о том, что вместе с угнетением генов, регулирующих аппетит, это повлекло за собой повышение желания потреблять пищу в неподходящее время суток.

Нейробиолог из Бристольского университета и один из авторов исследования, Стаффорд Лайтман, объясняет, что "нарушение нормальной связи между кортикостероном и циркадными ритмами света приводит к аномальной генетической регуляции и аппетиту в то время, когда животные обычно спят."

Но если это явление также имеет место у людей, работающих в посменном режиме, то каким образом можно снизить его негативное влияние на их здоровье? Медсестры, охранники и другие посменные работники имеют более глубокое понимание, насколько трудно соблюдать общепринятые советы по сохранению здоровья: держитесь на свежем воздухе, занимайтесь физической активностью и питайтесь в определенные часы.

На их опыте базируется не только совет по пользованию здоровым действием. В подтверждение этого факта было проведено исследование среди людей, требующих особого внимания, и оно выявило, что ограничение пищи во время суток может помочь предотвратить проблемы с настроением, связанным с ночной работой.

Согласно результатам исследований, ограничение пищи в определенные часы (не обязательно калорий) также положительно повлияло на здоровье сердечно-сосудистой системы в трехмесячном эксперименте среди пожарных.

Автор исследования и ученый в области эндокринологии из Бристольского университета, Бекки Конвей-Кэмпбелл, признает, что сигналы мозга, приводящие к увеличенному аппетиту, могут быть трудны для преодоления, даже с большой дисциплиной и рутиной.

Поэтому команда исследователей планирует провести дальнейшие исследования для разработки фармакологических методов лечения, которые помогли бы контролировать нездоровые пищевые привычки, используя знания о белках, побуждающих к ночному аппетиту.

Жизненный стиль и стратегии имеют много преимуществ по сравнению с лекарствами, но они должны быть осуществимы, чтобы люди могли внедрять их в своей жизни.

Бекки Конвей-Кэмпбел надеется, что их открытия также принесут новые знания о том, как хронический стресс и нарушение сна ведут к излишнему потреблению калорий.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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Здоровье