Ученые объяснили, почему ночные смены вредны для здоровья человека

Когда наступит ночь, сон соблазняет нас своей милостью. Однако среди этих сострадательных ночи работников, горящих светом нашего города, сон не отдыхает. В это время, когда большинство из нас мечтают, они оправдываются своим трудом. И эта постоянная ночная работа оказывает влияние на их физическое и психическое здоровье.

После множества ночных смен, которые они пересекают, сменные работники сталкиваются с разными проблемами. Прибавка веса, диабет, рак, депрессия и сердечные заболевания становятся важной частью их жизни. Их биологические часы постоянно дезорганизованы из-за усилий бодрствовать и есть в неподходящее время. Об этом пишет Sciense Alert.

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Эти нарушения оказывают негативное влияние на здоровье человека, поскольку они нарушают естественные циркадные ритмы организма. Исследование показало, что потребление пищи оказывает существенное влияние на здоровье, а новые изучения на животных раскрыли основной механизм, который влияет на аппетит в условиях нарушенного сна и циркадных ритмов.

Группа ученых из Бристольского университета в Великобритании сосредоточила свое внимание на взаимосвязи между гормонами, регулирующими циркадные ритмы сна и неизменностью, и кормлением крыс. Они установили, что расстройства в циркадных ритмах оказывают значительное влияние на пищевое поведение животных.

Исследователи вызывали нарушения у крыс, придавая им инфузии гормона, известного как кортикостерон, в разное время, синхронно и несинхронно с импульсами света и тьмы. Для крыс кортикостерон аналогичен кортизолу у людей, который обычно поднимается несколько часов перед пробуждением и постепенно снижается в течение дня.

Крысы с неизменными ритмами потеряли нормальную гармонию кортикостерона из-за спонтанных всплесков, но интенсивно потребляли пищу в неподходящее время, по сравнению с синхронизированными крысами и контрольной группой. Это не привело к увеличению веса или чрезмерному накоплению жира, но указывает на различия в их кормлении, обусловленные изменением активности генов, регулирующих аппетит.

Те крысы, которые имели нерегулярный уровень кортикостерона, проявляли повышенную активность в генах, вызывающих аппетит в неподходящее время, когда эти гены обычно были отключены. Исследование свидетельствует о том, что вместе с угнетением генов, регулирующих аппетит, это повлекло за собой повышение желания потреблять пищу в неподходящее время суток.

Нейробиолог из Бристольского университета и один из авторов исследования, Стаффорд Лайтман, объясняет, что "нарушение нормальной связи между кортикостероном и циркадными ритмами света приводит к аномальной генетической регуляции и аппетиту в то время, когда животные обычно спят."

Но если это явление также имеет место у людей, работающих в посменном режиме, то каким образом можно снизить его негативное влияние на их здоровье? Медсестры, охранники и другие посменные работники имеют более глубокое понимание, насколько трудно соблюдать общепринятые советы по сохранению здоровья: держитесь на свежем воздухе, занимайтесь физической активностью и питайтесь в определенные часы.

На их опыте базируется не только совет по пользованию здоровым действием. В подтверждение этого факта было проведено исследование среди людей, требующих особого внимания, и оно выявило, что ограничение пищи во время суток может помочь предотвратить проблемы с настроением, связанным с ночной работой.

Согласно результатам исследований, ограничение пищи в определенные часы (не обязательно калорий) также положительно повлияло на здоровье сердечно-сосудистой системы в трехмесячном эксперименте среди пожарных.

Автор исследования и ученый в области эндокринологии из Бристольского университета, Бекки Конвей-Кэмпбелл, признает, что сигналы мозга, приводящие к увеличенному аппетиту, могут быть трудны для преодоления, даже с большой дисциплиной и рутиной.

Поэтому команда исследователей планирует провести дальнейшие исследования для разработки фармакологических методов лечения, которые помогли бы контролировать нездоровые пищевые привычки, используя знания о белках, побуждающих к ночному аппетиту.

Жизненный стиль и стратегии имеют много преимуществ по сравнению с лекарствами, но они должны быть осуществимы, чтобы люди могли внедрять их в своей жизни.

Бекки Конвей-Кэмпбел надеется, что их открытия также принесут новые знания о том, как хронический стресс и нарушение сна ведут к излишнему потреблению калорий.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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