Ученые опубликовали прогноз магнитных бурь на следующую неделю: что ожидать метеозависимым

Ученые уже поделились геомагнитным прогнозом на третью неделю января. Солнечные вспышки были относительно спокойны и не повлекли за собой большой шторм. Несмотря на то, что магнитосфера Земли остается в возбужденном состоянии, влияние космической погоды на живых организмов будет скудным.

По показателям Meteoagent, в течение 9, 10, 11, 12 и 13 января интенсивность магнитных бурь будет держаться на уровне 2 баллов – это слабая мощность, практически неощутимая человеком. 14 января ожидается легкое увеличение интенсивности до 3 баллов – такой показатель также считается относительно незаметным для организмов. Уже 15 января ожидается возврат до 2 баллов, геомагнитные показатели снова стабилизируются.

Отметим, что предусмотреть солнечные вспышки, которые и ведут к волнам магнитных бурь, непредсказуемы. Данные ученых регулярно обновляются, в зависимости от состояния космической погоды, поэтому прогноз на длительный период может быть не идеально точным. Чтобы всегда быть в курсе геомагнитного состояния планеты, следует проверять обновленные прогнозы.

Установлено, что у метеозависимых людей в периоды мощных магнитных бурь может учащаться или снижаться пульс и изменяться АД, в результате чего мозг получает меньше кислорода, что вызывает головную боль, слабость, апатию и другие неприятные ощущения. Часто начинают болеть кости и суставы, особенно там, где есть переломы, шрамы или другие повреждения кожи.

Многие считают, что погодные боли – это проблема современных людей, живущих во времена плохой экологии, малоподвижного образа жизни, постоянных стрессов, но это не так. Около 400 лет до нашей эры люди уже заметили метеочувствительность и связь между плохим здоровьем и капризами погоды.

Да, еще древнегреческий врач и философ Гиппократ в своих научных трудах упоминал о симптомах погодных болей и призвал местных целителей:

"Будьте особенно осторожны при изменении погоды, избегайте в этот период кровопусканий, прижиганий и не берите скальпель", – говорил он.

Последние научные исследования также отметили, что на всеобщее самочувствие человека могут влиять сила и направление ветра и постоянное движение атмосферных фронтов.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, ученые сообщили, когда ожидают следующие магнитные бури января. Чтобы обезопасить организм, важно соблюдать несколько простых правил.

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