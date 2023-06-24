Українська
Наука

Ученые открыли тайны древней цивилизации Нок, изобревшей одну из первых судебных систем

Цихоцкая Мария

Ученые открыли тайны древней цивилизации Нок, изобревшей одну из первых судебных систем

Во время работы в шахтах в южной части штата Кадуна рабочие обнаружили уникальные терракотовые артефакты. Более тщательные исследования показали, что они принадлежали цивилизации, которая одна из первых создала сложное устройство своей культуры в Западной Африке.

Об этом пишет Ancient Origins.

Самыми интересными найденными артефактами, созданными культурой Нок были терракотовые статуи, датируемые по меньшей мере 500 годом до н.э., изображающие людей с большими удлиненными головами с полыми глазами и открытыми губами.

Некоторые статуи изображают людей с разными заболеваниями. По мнению ученых, они послужили талисманами-оберегами от болезней. Есть и другая версия – статуи символизировали высокопоставленных лиц.

Также цивилизация Нок поражает своими навыками металлообработки.

Читайте также: В Хорватии нашли древний некрополь 4-5 века нашей эры: важнейшая находка в истории острова

Они создавали сложные изделия из сплавов меди и железа – украшения, орудия труда и оружие: выливали, ковали и сваривали. Все изделия были искусно украшены резьбой, что говорит о высоких художественных способностях мастеров.

Также, цивилизация Нок создала свою судебную систему, которая предшествовала западной. Их судьи были разделены на классы, в зависимости от рассматриваемых дел дел – от семейных споров до уголовных дел.

Эта чрезвычайная культура быстро пришла в упадок и исчезла по неизвестным причинам.

Напомним, в Израиле нашли фрагменты свитка с текстом из книги Двенадцати малых пророков.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !

Наука