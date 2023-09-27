Ученые ответили, действительно ли существовали амазонки в Древней Греции

Ученые попытались ответить, действительно ли в Древней Греции существовали воинственные женщины, известные как амазонки. Американская историк Эдриен Мэйор считает, что это возможно.

Книга историка Стэнфордского университета "Амазонки: Жизнь и легенды женщин-воительниц в древнем мире" показывает, что такие женщины могли на самом деле существовать в древнем мире. Амазонки вероятно, происходили из Евразийской степи, которая простиралась от Восточной Европы до Центральной и Северной Азии, сообщает GreekReporter.

"Раскопки евразийских могил обнаружили раненые боевыми шрамами женские скелеты, одетые в туники и брюки, похороненные с колчанами, наполненными стрелами, боевыми топорами, копьями и конским снаряжением", – рассказала Мэйор.

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Она отметила, что настоящие женщины-воительницы действительно существовали в то время и в тех местах, о которых рассказывали древние греки. Амазонки были увековечены в древних артефактах, таких как баночки для духов и шкатулки для драгоценностей.

Мэйор утверждает, что "амазонки жили совсем иначе, чем греческие женщины, сидевшие дома, выполняя домашние дела".

"Радикальная идея мощных, независимых женщин, живущих в экзотических странах, вызвала у греков неоднозначные эмоции: благоговение, страх, уважение и желание", – добавила она.

Мэйор также разрушает некоторые популярные мифы о женщинах-воительницах, таких как о том, что им отрезали одну грудь, чтобы лучше стрелять, или что они были муженоненависницами.

Напомним, в Турции нашли косметику в возрасте 2000 лет.

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