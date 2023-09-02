Ученые ответили можно ли допросить бокал вина в котором плавала муха

Можно ли пить вино, в котором была муха

Вы вливаете охлажденное любимое Совиньон Блан и готовитесь принять глоток, когда сразу же замечаете плодовую мушку в своем напитке. Вы задаете себе вопрос о ее влиянии на вашу безопасность питья.

Плодовые мушки (Drosophila) известны тем, что питаются пищей, и живут в разных местах, включая мусорные баки и компостные кучи. Поскольку гнилая пища богата микробами, плодовая мушка может переносить эти микробы на своем теле и разносить их дальше, пишет Science Alert.

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Эти микробы включают E. coli, Listeria, Shigella и Salmonella, которые могут вызвать серьезные инфекции. Хотя возможность попадания микробов в ваше вино через мушку реальна, научные данные показывают, что это может быть меньшими проблемами, чем вы можете подумать.

Вино имеет высокое содержание этанола и кислотную реакцию, что делает его антибактериальным. Алкоголь угнетает рост микробов, что способствует длительному хранению вина. Даже исследования показывают, что вино может предотвратить рост кишечной палочки и сальмонеллы благодаря взаимодействию винного спирта и органических кислот.

Зависит от количества микробов, попавших в вино через мушку, и их жизнеспособности, могут ли они вызвать инфекцию. Однако вино, в которое попала мушка, может быть настолько антибактериальным, что уничтожит большинство микробов, сделав их менее опасными.

В случае если мушка все-таки попала в вино, учитывая его высокую кислотность и содержание этанола, вероятно, не стоит беспокоиться о возможной инфекции. Желчная кислота и другие барьеры в животной системе также предотвращают рост микробов.

В общем, возможно, можно считать, что вино, в которое попала плодовая мушка, можно выпить без оговоренного ужаса.

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