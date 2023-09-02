Вчені відповіли чи можна допити бокал вина в якому плавала муха

Ви вливаєте охолоджене улюблене Совіньйон Блан і готуєтеся прийняти ковток, коли відразу ж помічаєте плодову мушку у своєму напої. Ви задаєте собі питання про її вплив на вашу безпеку пиття.

Плодові мушки (Drosophila) відомі тим, що харчуються їжею, і живуть у різних місцях, включаючи сміттєві баки та компостні купи. Оскільки гнила їжа багата мікробами, плодова мушка може переносити ці мікроби на своєму тілі і розносити їх далі, пише Science Alert.

Читайте також: Три найкращі саморобні пастки для плодових мух, щоб позбутися їх раз і назавжди

Ці мікроби включають E. coli, Listeria, Shigella та Salmonella, які можуть викликати серйозні інфекції. Хоча можливість потрапляння мікробів в ваше вино через мушку є реальною, наукові дані показують, що це може бути меншими проблемами, ніж ви можете подумати.

Відео дня

Вино має високий вміст етанолу і кислотну реакцію, що робить його антибактеріальним. Алкоголь пригнічує ріст мікробів, і це сприяє тривалому зберіганню вина. Навіть дослідження показують, що вино може запобігти росту кишкової палички та сальмонели завдяки взаємодії винного спирту та органічних кислот.

Залежить від кількості мікробів, які потрапили в вино через мушку, і їхньої життєздатності, чи можуть вони викликати інфекцію. Проте вино, в яке потрапила мушка, може бути настільки антибактеріальним, що знищить більшість мікробів, зробивши їх менш небезпечними.

У разі якщо мушка все-таки потрапила в вино, враховуючи його високу кислотність і вміст етанолу, імовірно, не варто хвилюватися за можливу інфекцію. Шлункова кислота і інші бар'єри у тваринні системі також запобігають росту мікробів.

Загалом, ймовірно, можна вважати, що вино, в яке потрапила плодова мушка, можна випити без обговореного страху.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

Раніше, UaPortal розповів про особливості приготування матчі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!