Матча: альтернативні способи насолодитися цим чаєм

Щоб звикнути до унікального рослинного смаку, яскравого кольору та виразного аромату матчі, може знадобитися деякий час. Однак численні переваги для здоров'я, які чай пропонує, роблять його вартим уваги.

Головне – дізнатися, як покращити смак чаю. На щастя, існує кілька альтернативних способів насолодитися матчею, які виходять за рамки традиційного підходу "гаряча вода і матча".

Оцініть якість та метод приготування

Не всі матчі однакові. Якщо ваш чай має тьмяно-коричневий або жовто-зелений колір, він, швидше за все, низької якості і може мати гіркуватий присмак при вживанні в якості напою. Такий сорт краще використовувати для приготування їжі. Обирайте яскраво-зелений колір зі свіжим, майже трав'янистим ароматом.

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Звертайте увагу на температуру води або молока, що використовується для приготування. Використання гарячої рідини вище 175 градусів за Цельсієм може призвести до гіркоти. Зниження температури дасть більш м'який смак. При приготуванні холодних напоїв з матчі немає необхідності в жодних спеціальних діях.

Використовуйте меншу кількість матчі

Інтенсивність смаку напоїв з матчі прямо пропорційна кількості використаної суміші. Якщо смак стає надто насиченим, просто зменшіть кількість продукту. Пам'ятайте, що навіть менша доза чаю все одно приносить свою користь. Мета полягає в тому, щоб насолодитися напоєм, і легше додати більше матчі за бажанням.

Дозвольте матчі відігравати допоміжну роль, а не головну

Матчу можна додавати у смузі або використовувати як топінг до фруктів, морозива чи йогурту. Поєднання з вершковими напоями, такими як коров'яче молоко, вівсяне або молочні коктейлі, може допомогти маскувати її смак і приглушити її колір.

Аналогічний ефект можна отримати, додавши до напою на основі матчу крапельку збитих вершків. Крім того, суміш можна використовувати у випічці, але для економічної ефективності рекомендується використовувати кулінарний сорт матчі (жовто-зелений сорт, згаданий раніше).

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Спробуйте ароматизовану матчу

Високоякісний японський чай матча має природні ароматизатори, що пропонують делікатні смаки, які чудово доповнюють властиві йому якості, не перекриваючи їх. Серед доступних смаків – шоколад і бісквіт.

Чай не містить підсолоджувачів, але його часто називають "природно солодким". Завдяки новим смакам, які регулярно додаються, можна бути впевненим, що знайдеться той, який відповідатиме будь-яким уподобанням.

Підсолодіть свою чашку з матчею

Природний рослинний смак матчу іноді можна сплутати з гіркотою, хоча правильно приготований чай не повинен гірчити. Підсолодити матчу – це простий спосіб зробити його більш приємним.

Неароматизовані підсолоджувачі, такі як цукор і сироп агави, зберігають природний смак матча, а мед і шоколад ефективно його маскують. Хоча матча має численні переваги для здоров'я, надмірна кількість підсолоджувачів може їм протидіяти.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, навіщо до чаю додавати соду.

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