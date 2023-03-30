Ученые ответили, о чем думают собаки, когда склоняют голову и внимательно смотрят

Что значит, когда собака склоняет голову на бок и внимательно смотрит

Исследователи из Университета Этвеша Лоранда в Венгрии изучали поведение собак, сосредоточившись на моменте, когда животные склоняют голову набок и смотрят на своих хозяев внимательно. Это исследование показало, что этот жест может свидетельствовать об уровне интеллекта собак.

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В исследовании приняли участие четыре десятка собак. Ученые наблюдали за их поведением, когда владельцы просили животных принести определенную игрушку, называя ее. 33 собаки не смогли понять, какую именно игрушку просили хозяева, однако 7 из них поняли и принесли нужную игрушку. Это предположение исследователей подкрепляет идею о том, что склонение головы является способом, посредством которого собаки обрабатывают значение слов и устанавливают связи со своими хозяевами.

Другими словами, даже если любимцы выглядят озадаченными, их поведение может свидетельствовать о высоком уровне интеллекта и способности общаться с людьми.

Исследователи отмечают, что уклон головы у собак может быть связан с наличием значительных слуховых стимулов. Это стало известно после исследования, в котором ученые изучали поведение 7 "одаренных реципиентов", среди которых было 6 бордер-коли, считающихся одними из самых умных собак в мире. Владельцы этих собак часто наблюдают, как их животные наклоняют голову в сторону и внимательно смотрят на людей.

Наклон головы является асимметричным поведением, которое встречается у людей во время размышлений или прослушивания звуков. Виление хвостом, обнюхивание ноздрей и предпочтение конкретной лапе также являются примерами асимметричного поведения у собак.

В процессе исследования ученые сосредоточились на изучении частоты и направления такого поведения в ответ на вербальную просьбу владельца, например, принести конкретную игрушку. Одаренные собаки в 43% случаев наклоняли головы, когда владельцы называли игрушки, тогда как остальные животные наклоняли голову только в 2% случаев.

Авторы исследования отмечают, что все собаки время от времени склонны наклонять голову, но в ситуации с игрушкой это делают только одаренные собаки. Дополнительное исследование, которое длилось 2 года, подтвердило, что собаки могут наклонить голову, чтобы лучше рассмотреть интересующий их предмет.

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