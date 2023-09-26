Ученые ответили, сколько часов в день нужно спать, чтобы замедлить старение

Всем известно, как важен качественный сон. Он оказывает влияние на наше самочувствие и в целом положительно влияет на организм. Но задумывались ли вы, сколько часов сна в сутки нужно, чтобы сохранить молодость? Старение сопровождается разными хроническими заболеваниями и проблемами со здоровьем.

Об этом пишет ТСН.

По словам профессора психиатрии Криса Фокса, оптимальной продолжительностью ночного сна восемь часов. Он отмечает, что важно не сокращать время сна, поскольку каждая минута важна. Современный ритм жизни часто затрудняет обеспечение столь длительного сна, но для сохранения активности организма это необходимо.

Крис Фокс также указывает, что полноценный ночной сон может предотвратить многие болезни, включая болезнь Паркинсона. Во время сна организм восстанавливается, и когда сна недостаточно, мозг может заработать не на полную мощность.

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Полноценный восьмичасовой сон также способствует сохранению привлекательного внешнего облика. Во время сна организм выводит токсины, что важно для кожи. Если организм не избавляется от токсинов, то могут появиться сыпь, морщины и воспаление.

Для качественного сна важно создать уютную атмосферу в спальне. Подумайте, что помогает вам легче уснуть. Это может быть спокойная музыка, книга или ваша любимая пижама. Важно, чтобы спальня была темной, поскольку только в полной темноте мозг может соответствующим образом настроиться на сон и избавиться от проблем с бессонницей.

Напомним, мы уже писали, как улучшить качество сна.

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