Ученые предположили, что динозавры могут быть причиной того, почему мы не доживаем до 200 лет

Ученые указывают на различия в скорости старения между млекопитающими, рептилиями и амфибиями, и утверждают, что это расхождение может быть связано с периодом доминирования динозавров миллионы лет назад.

Микробиолог Жоао Педро де Магальянш из Бирмингемского университета в Великобритании поделился своей гипотезой об "узком месте долголетия" в недавно опубликованной статье. Об этом пишет Sciense Alert.

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По этой гипотезе, когда динозавры владычествовали Землей, меньшим млекопитающим нужно было быстро размножаться для выживания. Это привело, возможно, к отвержению генов, контролирующих продолжительность жизни во время эволюции.

"Некоторые из древнейших млекопитающих были вынуждены жить в нижней части пищевой цепи и, вероятно, потратили 100 миллионов лет в эпоху динозавров, развиваясь для выживания благодаря быстрому размножению", – указал де Магальянш.

В исследовании отмечается, что наши древние предки потеряли определенные ферменты, в частности восстанавливающие повреждения, вызванные ультрафиолетовым светом, во время эры динозавров.

Интересно, что даже у активных ночью млекопитающих отсутствуют по крайней мере один из трех ферментов, известных как фотолиазы. Это может быть связано с их ночным образом жизни.

Гипотеза также указывает на другие признаки, такие как потеря способности зубов к непрерывному росту, аналогично рептилиям, которые могут заменять зубы на протяжении всей жизни.

Хотя гипотеза остается теоретической, ученые считают, что понимание генетических факторов, влияющих на старение, может привести к новым открытиям в борьбе с возрастными заболеваниями.

Напомним, ученые объяснили, почему вода в море соленая, а рыбы в ней – нет.

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