Ученые объяснили, почему вода в море соленая, а рыбы в ней – нет

Часть рыб обычно обитает в пресной воде, а другие – в морской. Это связано с тем, что та или иная среда предоставляет рыбам возможности, способствующие их выживанию. Очевидным отличием между двумя средами обитания является концентрация соли.

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Пресноводные рыбы поддерживают физиологические механизмы, позволяющие концентрировать соли в своих телах в среде с дефицитом соли; морская рыба, напротив, выводит избыток солей в гипертонической среде. Рыбы, обитающие в обеих средах, сохраняют оба механизма, пишет издание Scientific American.

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Отмечается, что хлоридные клетки в жабрах морских рыб производят фермент, называемый жаберной натриево-калиевой АТФ-азой, позволяющий им избавлять плазму от избытка накапливающейся соли, когда они пьют морскую воду.

Рыбы используют фермент для скачивания натрия из своих жабр за счет энергии. Кроме того, их почки избирательно отфильтровывают двухвалентные ионы, которые они затем выводят.

Альтернативный набор физиологических механизмов позволяет пресноводным рыбам концентрировать соли, чтобы компенсировать низкую соленость среды. Они производят очень разбавленную обильную мочу (до трети массы тела в день), чтобы избавиться от избытка воды, одновременно активно поглощая ионы жабрами.

Хрящевые рыбы – изоосмотические, но при этом в их организме концентрация солей намного ниже, чем в окружающей среде. Выравнивание осмотического давления достигается благодаря повышенному содержанию мочевины и триметиламиноксида в крови. Поддержание низкой концентрации солей в организме хрящевых рыб осуществляется благодаря выделению солей почками, а также специализированной ректальной железой, соединяющейся с пищеварительным трактом.

Костные рыбы в ходе эволюции они выработали механизмы, позволяющие производить выведение или задержку ионов. Морские костистые рыбы с низкой концентрацией ионов в организме постоянно теряют воду, которая под действием осмотического давления выходит из тканей наружу. Эти потери компенсируются за счет питья и фильтрации соленой воды. Катионы натрия и хлорид-ионы выводятся из крови через жаберные мембраны, в то время как катионы магния и сульфатные анионы выводятся почками.

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