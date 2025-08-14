Стоимость жилья в одном из украинских городов снова вернулась на довоенный уровень: каковы теперь цены на квартиры

После резкого падения цен на рынке недвижимости в Одессе спрос на жилье постепенно нормализовался, а стоимость снова приблизилась к уровню, который был до войны. В частности, цены на однокомнатные квартиры сейчас варьируются от $55 до 65 тысяч, в зависимости от местоположения. Наибольшим спросом пользуются квартиры с ремонтом в удобных районах и компактные дома на окраинах города с автономными системами и развитой инфраструктурой.

Об этом в комментарии для СМИ рассказала одесская риелтор Наталья Стоянова. Первые месяцы после начала войны стали тяжелым периодом для рынка недвижимости, фактически парализовав его.

Цены снизились на 20-30%, а в отдельных случаях даже вдвое. Из-за неработающих государственных реестров даже те, кто хотел купить или продать недвижимость, вынуждены были ждать. Больше всего пострадали центральные квартиры и дорогие частные дома – объекты, которые раньше продавались быстро, сейчас оставались без изменений.

Середина 2022 года ознаменовалась первыми положительными изменениями: возобновили работу реестры, и сделки снова стали возможными. А в 2024 году рынок пережил новый всплеск спроса, особенно на квартиры в новостройках и вторичное жилье с качественным ремонтом. Из-за дефицита рабочих рук и роста цен на стройматериалы ремонт стал редким явлением, поэтому готовые квартиры в привлекательных районах быстро находят своих покупателей.

На сегодняшний день однокомнатные квартиры в "спальных" районах можно найти по цене от $55 до 60 тысяч, а в престижных районах – от $65 тысяч и более. Как отмечает риелтор, покупатели стали гораздо более требовательными в своем выборе.

Основными критериями стали безопасность, автономность и готовность к заселению без дополнительных затрат. Наиболее популярны квартиры с ремонтом, мебелью и техникой в районах с хорошо развитой инфраструктурой, таких как Аркадия, Приморский и Таирово. Особенно высоко ценятся варианты с видом на море, которые находят покупателя даже в старых зданиях.

Частные дома премиального сегмента (по цене от $250-300 тысяч и более) на рынке продаются довольно медленно. Зато компактные дома и таунхаусы в пригородах до $150 тысяч пользуются стабильным спросом как альтернатива городским квартирам. К основным преимуществам таких объектов относятся наличие генератора, автономного отопления и водоснабжения, а также укрытие или подземный паркинг.

