Могут стать заменой кроссовера: топ качественных бюджетных минивэнов

Если кроссоверы кажутся слишком дорогими или не всегда удобными для ежедневного использования, превосходной альтернативой могут стать минивэны. Они предлагают больше внутреннего пространства, продуманные решения для семейных поездок, удобную посадку и часто имеют более низкую цену, чем большие SUV.

Об этом сообщает uamotors. Настоящим эталоном семейного автомобиля многие считают Honda Odyssey — сдвижная боковая дверь, сниженный порог для удобства детей, многочисленные отсеки для хранения вещей и мощные двигатели делают ее чрезвычайно практичной.

Chrysler Pacifica, доступная также в гибридной версии, отмечена многочисленными наградами за экономный расход топлива, удобную систему прячущихся в пол Stow'n Go и привлекательную стоимость по сравнению с большими кроссоверами. Toyota Sienna – единственный гибридный минивэн в своем сегменте, сочетает эффективность, полный привод и богатый набор систем безопасности.

Среди современных решений стоит упомянуть Kia Carnival Hybrid, отличающийся высоким уровнем комфорта, пространством и передовой гибридной установкой, а также электрический Volkswagen ID. Buzz в ретро-стиле, который предлагает бесшумную езду и инновационные технологии, открывая новую эпоху семейных путешествий.

