Можуть стати заміною кросоверу: топ якісних бюджетних мінівенів

Якщо кросовери здаються занадто дорогими чи не завжди зручними для щоденного використання, чудовою альтернативою можуть стати мінівени. Вони пропонують більше внутрішнього простору, продумані рішення для сімейних поїздок, зручну посадку та часто мають нижчу ціну, ніж великі SUV.

Про це повідомляє uamotors. Справжнім еталоном сімейного автомобіля багато хто вважає Honda Odyssey — зсувні бічні двері, знижений поріг для зручності дітей, численні відсіки для зберігання речей та потужні двигуни роблять її надзвичайно практичною.

Chrysler Pacifica, доступна також у гібридній версії, відзначена численними нагородами за економну витрату пального, зручну систему сидінь Stow ‘n Go, які ховаються в підлогу, та привабливу вартість у порівнянні з великими кросоверами. Toyota Sienna — єдиний гібридний мінівен у своєму сегменті, поєднує ефективність, повний привід і багатий набір систем безпеки.

Серед сучасних рішень варто згадати Kia Carnival Hybrid, що вирізняється високим рівнем комфорту, простором та передовою гібридною установкою, а також електричний Volkswagen ID. Buzz у ретро-стилі, який пропонує безшумну їзду та інноваційні технології, відкриваючи нову еру сімейних подорожей.

