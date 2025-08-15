Дроны атаковали российскую Сызрань, куда поставляют 'шахеды' из Ирана: есть попадание в НПЗ (фото, видео)

В ночь на 15 августа в российской Сызрани, Самарская область, по сообщениям в соцсетях, беспилотники атаковали местный нефтеперерабатывающий завод.

Telegram-каналы распространили видео, на котором, вероятно, зафиксирован момент удара по НПЗ, а местные жители сообщали о взрывах и пожаре в его районе. Об этом сообщили Telegram-каналы, российская служба BBC, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и российское Минобороны в Telegram.

Утром губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что регион атаковали 13 дронов, однако о возможном поражении НПЗ не упомянул.

Впоследствии Минобороны РФ сообщило, что за ночь системы ПВО якобы уничтожили 53 украинских беспилотника. Из них 13 – над Курской областью, 11 – над Ростовской, 7 – над Самарской, 6 – над Белгородской, 5 – над Орловской, по 4 – над Брянской и Воронежской, по одному – над Саратовской областью, временно оккупированным Крымом и акваторией.

При этом российское военное ведомство традиционно не уточнило, сколько дронов смогли прорвать оборону и какие последствия имела атака.

