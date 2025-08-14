Принесут только кучу проблем: какие немецкие авто не рекомендуют покупать эксперты

Немецкие автомобили часто ассоциируются с высоким качеством и долговечностью, но не все модели соответствуют этим стандартам. Автомобильный эксперт Крис Пайл отмечает, что некоторые популярные автомобили из Германии могут создавать проблемы владельцам из-за частых поломок и больших затрат на их обслуживание.

Об этом пишет Go banking rates. К числу наиболее проблемных авто эксперт отнес Volkswagen Golf GTI.

Несмотря на свою популярность, этот автомобиль отличается сложной системой управления и частыми поломками двигателя и трансмиссии. По словам эксперта, управление этим авто является "морально изнурительным", а ремонт слишком частым и крайне дорогостоящим.

Среди автомобилей, имеющих многочисленные проблемы, также упоминается Porsche Cayenne GTS. Хотя этот роскошный внедорожник обладает впечатляющими техническими характеристиками, его двигатель и трансмиссия часто выходят из строя. Кроме того, запчасти для него трудно найти, и их стоимость очень высока.

Mercedes-Benz CLC, выпускавшийся с 2008 по 2011 год, также известен рядом проблем, среди которых внезапные неисправности тормозов и застревание рычага переключения передач. Кроме того, ремонт этого автомобиля часто можно осуществить только в авторизованных СТО.

Audi RS6 Avant является одним из самых проблемных немецких автомобилей, которые быстро выходят из строя и требуют частых ремонтов. По словам эксперта, такие машины часто продаются по более низкой цене, поскольку владельцы устают от постоянных поломок.

Таким образом, несмотря на славу инженерии Германии, при выборе автомобиля немецкой марки следует тщательно оценивать не только его дизайн и технические характеристики, но и возможные расходы на обслуживание и ремонт.

