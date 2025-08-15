Могут ли мобилизовать военнообязанного при рассмотрении заявления на отсрочку

В Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация, однако отдельные категории граждан могут получить отсрочку по определенным законом основаниям. По действующему законодательству обращение относительно отсрочки от мобилизации рассматривается комиссией не более чем за 7 календарных дней. В исключительных случаях этот срок может быть продлен до 15 календарных дней.

Согласно п. 58 постановления КМУ №560, заявление должно быть зарегистрировано в день представления, что является официальным подтверждением его принятия. Об этом пишет fakty.

Могут ли мобилизовать при рассмотрении заявления Согласно п. 60 постановления №560, после подачи заявления на отсрочку лицо не могут призвать на службу к принятию решения комиссией. Если отсрочка предоставлена, мобилизация будет запрещена на весь период ее действия.

Адвокаты подчеркивают, что иногда территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не выдают подтверждения о принятии заявления или не разрешают сделать фото зарегистрированного документа. В такой ситуации существует риск мобилизации из-за отсутствия доказательств представления обращения.

Рекомендации юристов

Настаивайте на регистрации заявления и получении подтверждения.

Сделайте фото или сохраните копию с отметкой о принятии.

Если в ТЦК и СП отказывают в подтверждении, представьте письменное требование о предоставлении официального доказательства принятия вашего заявления.

Таким образом, подача заявления на отсрочку формально защищает от мобилизации на время его рассмотрения, однако для реальной защиты важно иметь документальное подтверждение этого факта.

