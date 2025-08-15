Мощный ливень в Гималаях: 200 человек пропали без вести, 46 погибших (фото)

В индийском Кашмире по меньшей мере 46 человек погибли, а более 200 числятся пропавшими без вести после внезапного мощного ливня. Трагедия произошла в населенном пункте Часоти, округ Киштвар, который расположен на популярном паломническом маршруте в храм Мачайл Мата.

Это уже второй подобный случай в Гималаях менее чем за полторы недели — раньше сильное наводнение и оползень уничтожили целую деревню в индийском штате Уттаракханд. Об этом сообщает Reuters.

Местные телеканалы показали кадры, на которых паломники в панике плачут, когда вода стремительно затапливает поселок. По словам одного из чиновников, согласившегося общаться на условиях анонимности, поток воды снес уличную кухню и охранный пункт, установленные для паломников в Часоте.

"Большое количество паломников собралось на обед, и их смыло", - рассказал собеседник агентства.

Мачайл Ятра — ежегодное паломничество в высокогорное святилище Мачайл Мата, которое считается одним из воплощений богини Дурги. Путь к храму начинается именно с Часоти, где завершается движение транспорта.

