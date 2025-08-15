Потужна злива у Гімалаях: 200 людей зникло безвісти, 46 загиблих (фото)

В індійському Кашмірі щонайменше 46 людей загинули, а понад 200 вважаються зниклими безвісти після раптової потужної зливи. Трагедія сталася в населеному пункті Часоті, округ Кіштвар, який розташований на популярному паломницькому маршруті до храму Мачайл Мата.

Це вже другий подібний випадок у Гімалаях менш ніж за півтора тижні — раніше сильна повінь та зсув ґрунту знищили ціле село в індійському штаті Уттаракханд. Про це повідомляє Reuters.

Місцеві телеканали показали кадри, на яких паломники в паніці плачуть, коли вода стрімко затоплює селище. За словами одного з чиновників, який погодився спілкуватися на умовах анонімності, потік води зніс вуличну кухню та охоронний пункт, встановлені для прочан у Часоті.

"Велика кількість паломників зібралася на обід, і їх змило", — розповів співрозмовник агентства.

Мачайл ятра — щорічне паломництво до високогірного святилища Мачайл Мата, яке вважається одним із втілень богині Дурги. Шлях до храму починається саме з Часоті, де завершується рух транспорту.

