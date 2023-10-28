Ученые придумали, как вдвое сократить время полета на Марс

Британская аэрокосмическая компания Pulsar Fusion работает над созданием ракеты на основе ядерного синтеза. Она позволит развивать скорость 500 000 миль в час, что сократит время полета в Марс вдвое.

Астронавты смогут достичь Красной планеты через несколько недель вместо месяцев. Об этом сообщает GreekReporter.

Недавние исследования показали, что путешествие на Марс будет безопасным, если астронавты вернутся домой менее чем через четыре года и не будут проводить слишком много времени под действием радиации и отсутствия гравитации.

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Согласно современным технологиям, по оценкам НАСА, чтобы достичь Марса, понадобится семь месяцев, поэтому около 30% общего "безопасного" времени путешествия будут потрачены на дорогу. Сократите время в пути вдвое, и у людей будет гораздо больше времени для пребывания на поверхности Марса.

Если люди могут добиться термоядерного синтеза для получения энергии, то термоядерное движение в космосе неизбежно, считают ученые. Эта технология настолько увлекательна, что уже говорят о ее использовании, чтобы отправить людей увидеть спутники Юпитера.

Pulsar Fusion утверждает, что термоядерная ракета представляет собой единственную известную технологию, которая может двигать корабль довольно быстро. Pulsar Fusion планирует произвести тестовый запуск ракеты к концу этого десятилетия.

Ранее ученые узнали, что пещерные люди могли падать в спячку.

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