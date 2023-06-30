Ученые пришли к выводу, что предки человека жили на Земле вместе с динозаврами

Предки людей жили на Земле в одно время с динозаврами

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Current Biology, свидетельствует, что плацентарные млекопитающие уже развивались к моменту столкновения астероида с Землей около 66 миллионов лет назад. Это значит, что предки людей были одновременно с динозаврами в течение определенного периода.

Читайте также: Ученые развеяли миф о низком IQ динозаврах

Палеонтологи из Бристольского и Фрибургского университетов изучили тысячи окаменелостей млекопитающих, живших около 66 миллионов лет назад. В этом исследовании анализировались семь семейств млекопитающих, к которым относятся приматы, кролики, собаки и летучие мыши. Полученные данные дали некоторые ответы на долгосрочные дискуссии в научной среде.

Известно, что плацентарные млекопитающие выжили после столкновения астероида, что привело к исчезновению динозавров и завершению мелового периода. Эти млекопитающие испытали значительное разнообразие видов, что привело к современному разнообразию животного мира.

Эмили Карлайл, исследовательница из Бристольского университета, подчеркивает, что новые исследования раскрыли закономерности возникновения и исчезновения разных групп млекопитающих, в том числе плацентарных.

Ученые обнаружили, что эволюция приматов (предков человека), зайцевидных животных (кролики и зайцы) и хищных животных (собаки и кошки) происходила непосредственно перед массовым вымиранием динозавров.

"Мы использовали модель, которая оценивает время появления предков с помощью окаменелостей и модели разнообразия видов в течение времени", – объяснил соавтор исследования Даниэле Сильвестро из Университета Фрибурга.

Исследователи считают, что отсутствие конкуренции со стороны динозавров в будущем позволило плацентарным млекопитающим развиваться и дифференцироваться, но некоторое время они существовали рядом с гигантскими животными.

Напомним, ученые ответили, какие астероиды могут уничтожить Землю и когда это может произойти.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!