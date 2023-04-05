Ученые прогнозируют, что население планеты уменьшится на 2 млрд в течение ближайших 80 лет

К концу столетия население Земли может сократиться до 6 млрд человек

Последнее исследование тенденций рождаемости показывает возможность прекращения роста населения к 2050 году и его дальнейшее уменьшение до 6 миллиардов человек к 2100 году.

Римский клуб провел это исследование и предусмотрел пик численности населения в 8,6 миллиарда в середине столетия, после чего оно уменьшится на 2 миллиарда к концу века.

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Хотя это уменьшение численности населения поможет снизить экологические проблемы Земли, оно также приведет к старению населения и снижению доли людей трудоспособного возраста, которые должны обеспечивать финансирование здравоохранения и пенсий.

Исследователями из Earth4All, состоящего из экологов и экономистов, были опубликованы выводы 27 марта в рабочем документе. Директор Центра устойчивого развития Норвежской бизнес-школы Пер Эспен Стокнес считает, что уровень рождаемости падает из-за доступа к образованию и лучшему медицинскому обслуживанию для женщин.

Это исследование является продолжением исследования "Границы роста" Римского клуба 1972 года. Результаты нового исследования отличаются от других прогнозов населения, таких как оценки ООН в 2022 году, предполагающие, что население мира достигнет 9,7 миллиарда к 2050 году.

Несмотря на то, что новое исследование отличается от прогнозов ООН, некоторые исследователи считают, что уменьшение рождаемости и роста населения может быть связано с несколькими факторами, такими как изменение отношения к семье, эмансипация женщин, рост экономики и доступ к современным методам контрацепции. .

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Некоторые также опасаются, что уменьшение рождаемости может привести к дисбалансу между численностью старшего и младшего поколений, что может создать большие социальные и экономические проблемы в будущем. Однако существуют разные пути решения этих проблем, такие как повышение уровня образования и создание благоприятных условий для уменьшения риска возникновения социального дисбаланса.

Команда также исследовала связь между численностью населения и способностью планеты поддерживать население. Они обнаружили, что, вопреки распространенным мальтузианским нарративам, численность населения не является ключевым фактором изменения климата. Вместо этого они возложили вину на высокий уровень потребления богатейшими людьми мира, который, по их мнению, необходимо сократить.

"Главной проблемой человечества является роскошное потребление углерода и биосферы, а не население. Те места, где численность населения растет быстрее всего, имеют чрезвычайно малое влияние на окружающую среду на одного человека по сравнению с местами, где население достигло пика много десятилетий назад", - подчеркнул Йорген. Рандерс, один из разработчиков моделей в Норвежской школе бизнеса и член Earth4All.

Напомним, ранее исследователи из Оксфордского университета пришли к выводу, что развитие сверхумного искусственного интеллекта ускорит гибель человечества.

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