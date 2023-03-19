Ученые проявили вулканическую активность на Венере, исследовав архивные фото

Палеонтологи нашли прямые подтверждения активного вулканизма на Венере. Проанализировав архивные радарные данные миссии "Магеллан", они обнаружили вулканические потоки, исходящие из жерла вулкана площадью 2,2 квадратных километра. Этот поток лавы был по сравнению с извержением вулкана Килауэа на острове Гавайи. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science.

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Венера, по сравнению с Землей, имеет подобную массу и размеры, но другие параметры делают ее непригодной для жизни. Эта планета постоянно окутана плотным слоем облаков из углекислого газа и азота, а температура на поверхности достигает 700 кельвинов, что слишком высоко для жизни и воды.

В период между 1990 и 1992 годами космический аппарат NASA "Магеллан" исследовал поверхность Венеры с помощью радара. Два геофизика из США обратили внимание на данные из этой миссии, чтобы выявить признаки вулканической активности на планете.

Исследователи сравнили изображение одной области, снятой несколько раз во время миссии "Магеллан", и заметили, что жерло вулкана изменило свою форму за восемь месяцев между снимками. Это свидетельствует об активности вулкана и указывает на вулканические потоки.

Топография региона по данным ''Магеллана''

Планетологи обнаружили геологические изменения в области Atla Regio на планете Венера, которая находится недалеко от экватора. Этот район содержит два самых больших вулкана на планете – Озза Монс и Маат Монс. И хотя долгое время считалось, что этот регион вулканически активен, прямых доказательств этому не было.

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Однако с помощью изображений, сделанных космическим аппаратом "Магеллан" в 1990-1992 годах, ученые обнаружили регион, где жерло вулкана изменило свою форму в течение 8 месяцев, что указывает на его активность. Это жерло расположено в районе щитового вулкана, связанного с Маат Монс, и имеет площадь 2,2 квадратных километра с крутыми внутренними склонами. На следующем снимке, сделанном через 8 месяцев, жерло вулкана почти удвоило свою площадь (до 4 квадратных километров) и изменило свою правильную форму. Планетологи предполагают, что это может свидетельствовать об образовании лавового озера внутренней частью жерла за 8 месяцев.

Кроме того, планетологи нашли ряд ярких для радара потоков, спускаемых по склону к северу от жерла. Эти потоки охватывают площадь 69 квадратных километров и соответствуют типичному вулканизму горячих точек Земли. Для сравнения, извержение вулкана Килауэа на Гавайях в 2018 году охватило площадь около 35 квадратных километров.

Ученые отмечают, что на основании одной геологической особенности, связанной с вулканизмом, невозможно точно определить степень вулканической активности Венеры. Они утверждают, что Венера почти наверняка не столь активна, как спутник Юпитера, Ио, однако не согласны с утверждением, что вулканизм на Венере мог снизиться до уровня Земли за последние несколько сотен миллионов лет. Вероятно, уровень активности Венеры можно сравнить с теми регионами на Земле, которые наиболее вулканически активны, например, Гавайские острова. Однако для получения более точной оценки требуются дополнительные наблюдения за планетой-соседкой.

Ранее в NASA показали снимок таинственных отложений в кратерах на Марсе, сделавших аппарат HiRise космического корабля Mars Reconnaissance Orbiter. А также ранее в NASA показали фото солнечных лучей на Марсе, пробивающихся сквозь тучи.

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