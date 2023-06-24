Ученые раскрыли реальную причину смерти Клеопатры: не укус кобры

Вокруг имени Клеопатры, величайшей царицы Египта до сих пор идет много споров. В частности, вопросы вызывает ее смерть, ведь причину до сих пор не установили.

Об этом пишет UAINFO.

По утверждениям ученых, она покончила жизнь самоубийством в 30 году до нашей эры в городе Александрия в возрасте 39 лет. Причиной смерти считают поражение войск в битве с римлянами. В трудах Плутарха, Страбона и Диона Кассия, царица скончалась от укуса ядовитой кобры.

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Внести ядовитую змею в покои Клеопатры было очень тяжело, ведь они очень хорошо охранялись. Плутарх пишет, что ей помог крестьянин: "У двери появился какой-то крестьянин с корзиной. Стражи спросили, что он несет. Открыв корзину и раздвинув листья, он показал горшок, полный спелых смокв (инжир). Солдаты посмотрели, как они большие и красивые, и крестьянин, улыбнувшись, предложил им отведать. Тогда они пропустили его, отбросив всякие подозрения.

Под инжиром была спрятана змея. Корзину оставили в покоях царицы: она пожелала, чтобы змея укусила ее неожиданно. Согласно другой версии, змея находилась в закрытой емкости для воды, а Клеопатра специально подставила руку, чтобы ее укусила.

По мнению немецких ученых, причиной смерти было отравление смесью из опиума и растений болиголова и аконита.

Напомним, Хорватии обнаружили древний некрополь 4-5 века нашей эры.

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