Ученые рассказали, что популярная голливудская диета "один прием пищи за день" делает с вашим телом

Знаменитости на протяжении многих лет популяризировали разные удивительные диетические тренды. Одним из последних трендов среди знаменитостей есть диета "один прием пищи в день" (или "OMAD"). Этот специфический пищевой режим имеет своих поклонников среди знаменитостей, таких как Брюс Спрингстин и фронтмен Coldplay Крис Мартин. Многие поклонники OMAD утверждают, что эта диета помогает им лучше контролировать свой вес и поддерживать форму.

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OMAD, в сущности, является более экстремальной версией других типов голодных диет, таких как периодическое голодание и ограничение пищи. Основное отличие состоит в том, что люди, придерживающиеся OMAD, не постятся только в определенные дни или только употребляют пищу в течение определенного периода времени, а съедают все калории за день за один большой прием пищи, пишет Sciense Alert.

Хотя поклонники OMAD говорят, что соблюдение диеты улучшает многие аспекты здоровья, на самом деле мы очень мало знаем о том, какое влияние на организм оказывает только один раз в день – не говоря уже о том, безопасно ли это.

Доказательства, подтверждающие использование OMAD, ограничены. Очень немногие исследования действительно изучали сам OMAD, и большинство из них проводились на животных. Таким образом, большинство утверждений OMAD работает анекдотичными или основаны на предположениях, что если другие формы голодания могут быть полезны для здоровья, то OMAD также может быть полезным.

Исследования по разным типам голодания продолжаются, и некоторые данные показывают, что определенные формы голодания могут помочь контролировать вес и иметь пользу для здоровья. Например, периодическое голодание и ограниченное время питания могут способствовать снижению веса, улучшению метаболизма, и снижению риска определенных заболеваний.

Однако OMAD – это очень экстремальный вариант этого подхода, и его возможные последствия для здоровья нужно тщательно изучить. Есть ограниченные данные, позволяющие сделать вывод о безопасности и эффективности этой диеты.

Для будущих исследований будет важно исследовать влияние OMAD на большее количество участников и на разные группы людей. Также важно провести исследования на длительный период и в реальных условиях.

Также важно отметить, что такая диета может быть нежизнеспособна для многих людей и привести к дефициту необходимых питательных веществ, что может отрицательно сказаться на здоровье и физической активности.

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