Ученые рассказали о медузе, которая способна 'стареть' в обратном направлении и жить вечно (фото)

В Мировом океане найдена потенциально бессмертная медуза, которая может дать человечеству ответ на вопрос, как достичь "вечной жизни". The Biologist сообщает, что медузу Turritopsis dohrnii, способную жить вечно, нашли на зоологической станции, расположенной в Италии.

В ходе исследования этого существа ученые выяснили, что некоторые представители Turritopsis dohrnii продолжают жить уже более 66 миллионов лет.

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Ученые установили феноменальную способность медузы к обратному старению. Если она становится слишком старой или получает повреждение, то возвращается в форму полипа, а затем перерождается.

Чтобы сделать этот невероятный процесс, медуза поглощает свои собственные щупальца, превращаясь в кластер недифференцированных клеток на дне моря.

Для того чтобы подтвердить свои наблюдения, ученые провели эксперименты в лаборатории, в результате которых они смогли добиться повторного возвращения медузы в стадию полипа до 10 раз в два года.

Анализируя эти изменения, исследователи смогли выявить более тысячи генов, связанных со старением и восстановлением ДНК. Предстоящие генетические исследования помогут еще подробнее выучить клеточные механизмы, лежащие в основе вечной жизни этой медузы.

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