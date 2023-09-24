Ученые случайно обнаружили новый вид ящериц в Австралии (фото)

Австралийские ученые открыли новый вид ящериц во время полевых исследований в штате Квинсленд. Ящерица достигает 10 см длиной, большинство ее тела – это хвост.

У нее узкое коричнево-серое туловище с зигзагообразным узором на спине, медные глаза и заостренные шипы хитина в области бедренных костей.

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Как сообщаетMiami Herald, зоолог Конрад Хоскин и его коллеги заметили необычных животных случайно во время полевых исследований. Они поняли, что строение тела удивительных гекконов, которые лакомились живицей на деревьях, нетипичное для известных видов региона.

Зоологи изучили 27 особей и опубликовали исследование, в котором доказали, что открыли новый вид — квинслендского зигзагообразного геккона, или Amalosia queenslandia.

Эти ящерицы в основном живут в лесах, питаются насекомыми и живицей кустов акации. Квинслендский зигзагообразный геккон оказался широко распространен по всему штату. Согласно ДНК-анализу, новый вид на 25 процентов отличается набором генов от других зигзагообразных гекконов.

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