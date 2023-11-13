Ученые смоделировали аналог черной дыры в лаборатории: что удалось узнать

В 2022 году команда физиков использовала цепочку атомов для создания модели горизонта событий черной дыры, что привело к наблюдению эффекта, похожего на излучение Хокинга. Этот аналог может раскрыть новые сведения о теоретически предложенном излучении настоящих черных дыр.

Эта работа может разрешить противоречие между общей теорией относительности и квантовой механикой, двумя ключевыми теориями для объяснения Вселенной. Для создания единой теории квантовой гравитации, описывающей явления во вселенной, ученые ищут связь между этими теориями, пишет Sciense Alert.

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Черные дыры становятся ключом к этому разгадыванию. Их экстремальные свойства с невероятной плотностью позволяют исследовать границы физики. Горизонт событий, определяемый расстоянием от центра масс черной дыры, создает уникальные условия для исследования квантовых флуктуаций.

Ученые создали аналогичный горизонт событий в лаборатории, используя цепочку атомов со способностью электронов совершать прыжки от одного положения к другому. В ходе эксперимента было обнаружено повышение температуры, что указывает на тепловое излучение, подобное излучению Хокинга.

Хотя это тепловое излучение было обнаружено лишь в ограниченном диапазоне амплитуд скачков и только в условиях, моделирующих плоское пространство-время, это открывает возможность изучения излучения Хокинга в разных условиях.

Полученные результаты могут служить основой дальнейших исследований фундаментальных аспектов квантовой гравитации и влияния сил тяжести на пространство-время в различных средах. Несмотря на неопределенность, они указывают на возможность эффективного изучения излучения Хокинга в контролируемых условиях.

Предлагаем узнать новое изобретение ученых, которое не повредит даже детям, которые его могут проглотить.

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