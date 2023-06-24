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Ученые узнали месторасположение города, где состоится библейский конец света

Цихоцкая Мария

Ученые узнали месторасположение города, где состоится библейский конец света

Ученые утверждают, что знают место, где состоится последняя битва добра и зла. Это древний город Мегиддо, расположенный на севере Израиля.

Об этом пишет IFLScience.

В городе Мегиддо, который является археологическим памятником, жили люди на протяжении примерно шести тысячелетий, с 7000 года до нашей эры. О поселении упоминается в Новом Завете как о месте последнего сражения между добром и злом.

В книге Откровения написано, что решающая битва произойдет, когда "демонические духи" созовут "царей всего мира, чтобы собрать их на битву в великий день Бога Вседержителя на месте, которое по-еврейски называется Гармагеддон".

Название сменили на Армагеддон, ученые утверждают большинство, что оно происходит от "Хар Мегиддо". Это означает "гора Мегиддо". Город раньше был одним из важнейших в древнем мире, ведь находился на главном сухопутном пути между Египтом и Месопотамией.

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В ходе раскопок на территории города были обнаружены первые поселения, возраст которых достигает конца каменного века.

Там были найдены дворцы, храмы и древние укрепления, серию замурованных ворот, предположительно созданных при царе Соломоне.

Кроме того, в городе нашли подземный тоннель, который поставлял воду в укрепленный город из ближайшего источника. Таким образом, местные жители могли выжить во время осады.

Напомним, в Монголии нашли самый древний фаллический кулон, которому 42 тысячи лет.

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