Ученые впервые нашли частицы микропластика в крови человека

Микропластик, широко проникающий вокруг нас, теперь найден даже во внутренних системах человека, в частности в крови. Исследователи выяснили, что этот невидимый загрязнитель присутствует в организме многих, а его распространение и влияние на здоровье становится темой для серьезного научного обсуждения.

Новые исследования, проведенные на основе анализа более 3600 образцов, выявили, что микропластик присутствует в крови, сердечной мышце, легких, а также в плаценте и фекалиях младенцев. Этот проницательный материал попадает в организм через разные пути, включая питание, воду и даже воздух.

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Согласно исследованию, средний американец употребляет ежедневно от десятков тысяч до сотен тысяч частиц микропластика с едой. При этом важно учитывать источник воды: бутылированная вода может содержать больше микропластика, чем водопроводная.

Исследование выявило, что наиболее распространенные частицы микропластика – полиэтилентерефталат, полиэтилен и полимеры стирола. Эти пластиковые частицы могут оказать негативное влияние на здоровье, вмешиваясь в микроклеточное дыхание и вызывая гормональные расстройства.

Хотя ученые еще не нашли эффективного способа вывести микропластик из организма, исследования показывают, что этот материал может быть всасываемым и влиять на его функционирование. Тем не менее технологический прогресс и научные исследования указывают на возможные пути расщепления и контроля реакций на микропластик.

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