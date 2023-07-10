Ученые выяснили, что у котов отличное обоняние из-за "лабиринтов" в своем носу

Когда речь идет об исключительном обонянии, собаки часто занимают первое место. Но, как обнаружило новое исследование, кошки также обладают очень развитым обонянием, и ученые пытаются раскрыть его секреты.

Исследователи создали компьютерную модель кошачьего носа, используя компьютерную томографию и образцы тканей от умершего домашнего кота, переданные для целей исследования. Когда кошка нюхает, поток воздуха распределяется на два разных пути для дыхания и обоняния.

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С помощью модели удалось показать, что носовые проходы животного направляют поток запахов через сложную сеть каналов, называемых носовыми раковинами. Эта структура, как предполагают ученые, может функционировать как газовый хроматограф – сложный химический прибор, разделяющий соединения на основе их растворимости. Запахи, которые плохо растворяются в носовой слизи, распространяются далее и связываются с более отдаленными рецепторами запаха.

"Мы знаем, что животные, включая кошек, используют обоняние для обнаружения пищи, ощущения опасности и распознавания родственников", – говорит Кай Чжао, биоинженер кафедры отоларингологии Университета штата Огайо и соавтор исследования.

Спиральная структура, обнаруженная исследователями, более эффективна более чем в 100 раз, чем прямой канал, встречающийся в носах земноводных и некоторых млекопитающих, и может вместить больше рецепторов запаха в ограниченном пространстве головы. Исследование было опубликовано в четверг в журнале PLOS Computational Biology и частично финансировалось компанией Mars Petcare UK, занимающейся производством корма для домашних животных.

"Они показывают, что структура носовых раковин у кошек очень сложна по сравнению с другими видами млекопитающих", – говорит Луис Сарайва, нейробиолог из обоняния в Sidra Medicine в Катаре, который не участвовал в исследовании. И самое поразительное в том, что "коты имеют гораздо больше носовых раковин, чем крысы или люди".

Это не в первый раз, когда аналогия с газовым хроматографом используется для объяснения анатомии носа. Идея была предложена еще в 1960-х годах, но большинство исследований, которые исследовали это, проводились на земноводных, имеющих более простую структуру носа. Предыдущие исследования показали, что другие животные с исключительным обонянием, такие как собаки, крысы и рыси также имеют закрученный нос с носовыми раковинами. Однако эта новая статья первая, исследующая анатомию носа домашних кошек и расширяющая аналогию с газовым хроматографом на млекопитающих.

Чувствительность обоняния у кошек также может объяснить, почему они реагируют на неприятные запахи, делая характерное лицо. По словам Сарайва, подобно людям, которые испытывают запах прокисшего молока, кошки, возможно, пытаются закрыть носовые ходы, чтобы избежать глубокого вдыхания этого запаха.

"Следующим большим шагом будет попытка совместить эти вычислительные исследования с физиологическими исследованиями на реальных животных", – говорит Том Эйтинг, физиолог из Колледжа остеопатической медицины Беррелла, изучавший обоняние у летучих мышей и не участвовавший в этом исследовании.

По его словам, исследователи надеются раскрыть растворимость разных запахов в контексте расположения специфических рецепторов запаха в носу кошек.

"Сложное строение носа у животных подчеркивает, насколько развито их нюхание. Однако не стоит ожидать, что коты в скором времени вытеснят собак с должности соискателей взрывчатки. Очень трудно научить кошек", – отмечает Чжао.

Напомним, ранее мы писали о том, что думают собаки, когда склоняют голову.

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