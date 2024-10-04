Ученые выяснили, почему шизофреники слышат голоса в своих головах

Новое исследование помогло лучше понять природу слуховых галлюцинаций у людей с шизофренией. Исследователи обнаружили, что такие пациенты могут слышать голоса из-за нарушений в работе моторной системы мозга, что создает своеобразный "шумовой" сигнал. Это открытие может изменить подход к лечению галлюцинаций и расширить понимание механизмов психических заболеваний.

Ученые, чье исследование было опубликовано в журнале PLOS Biology, объясняют, что в нормальных условиях моторная система мозга посылает четкие сигналы к слуховой системе, подавляющие звук собственного голоса во время разговора. Однако у людей с шизофренией этот механизм нарушается, что приводит к появлению галлюцинаторных симптомов.

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Основная гипотеза исследования состоит в том, что слуховые галлюцинации вызываются дефектом так называемой эфферентной копии (EC) – типа мозговых сигналов, предполагающих звуки, что человек собирается произнести. У людей с шизофренией этот сигнал может быть "шумным", то есть не точным, что и становится причиной возникновения иллюзий.

Исследователи наблюдали мозговую активность 40 пациентов с шизофренией, из которых половина испытывала слуховые галлюцинации. Результаты показали, что моторно-сенсорные процессы у слышавших голоса работали некорректно, вызывая неправильные нейронные реакции на звуки.

Эти выводы позволяют предположить, что проблема слуховых галлюцинаций связана не только с нарушениями в слуховой системе, но и дефектами в соединениях между моторными и слуховыми центрами мозга. Это открытие открывает новые пути разработки методов лечения, направленных на восстановление моторно-сенсорных связей.

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