Ученые выяснили, сколько весит наша галактика Млечный путь

Метод вычисления массы галактики с помощью кривой вращения был описан авторами нового исследования, предлагающего точную оценку массы нашего Млечного Пути.

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Ученые находятся в поисках способов определения массы галактик, и один из способов состоит в изучении движения звезд внутри галактики. Многие звезды вращаются по круговым орбитам вокруг центра галактики, поэтому можно использовать их скорость и расстояние до центра, чтобы определить массу внутри орбит.

Зависимость скорости от расстояния называется кривой вращения. Исследование кривой вращения не только Млечного Пути, но и других галактик позволило ученым понять, что у них значительно большая масса, чем можно было бы ожидать, наблюдая за звездами. Это привело к выводу, что большинство масс галактик составляет темная материя.

Сейчас известно, что большинство массы Млечного Пути не сосредоточено в его центре, а распределено в виде галактического гало. Массу этого гало можно вычислить, используя метод кривой вращения, но также посредством наблюдений шаровидных звездных скоплений.

Шаровидные скопления представляют собой группу звезд, двигающихся по галактике как единственный объект под влиянием гравитации. Изучение их движения помогает определить массу галактического гало.

Результаты исследований показывают, что масса Млечного Пути составляет около 1 триллиона масс Солнца, с погрешностью в несколько сотен миллиардов солнечных масс.

Напомним, ученые ответили, какие астероиды могут уничтожить Землю и когда это может произойти.

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