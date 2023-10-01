Ученые выясняют, как погибла косатка, проглотившая семь морских выдр (фото)

Мертвую самку косатки вида Orcinus orca обнаружили на побережье одного из Командорских островов, находящихся в Беринговом море. В ее желудке нашли шесть целых морских выдр, а седьмого нашли между полостью рта и пищеводом хищницы.

Как сообщает Live Science, животные, которых косатка проглотила, вытащили почти целиком. Их общий вес составил 117 кг. Кроме того, во внутренностях косатки нашли 256 частей головоногих моллюсков.

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В исследовании, опубликованном в журнале Aquatic Mammals, отмечается, что косатка могла подавиться застрявшим в ее пищеводе каланом и погибла.

Ученых удивило, что эта косатка ела каланов, поскольку обычно они не охотятся за морскими выдрами. К тому же они не заглатывают жертв целиком, а разрывают на части и уедают "самые вкусные – жирные – части". Косатки обычно могут охотиться на тюленей, морских львов, дельфинов и даже других китов.

Ученые считают, что именно страшный голод заставил кита проглатывать выдр полностью.

Предлагаем узнать о случае, как косатки напали на китовую акулу и высосали из нее печень.

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