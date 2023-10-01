ukr
русский
Наука

Вчені з'ясовують, як загинула косатка, яка проковтнула сім морських видр (фото)

Билім Олена

Вчені з'ясовують, як загинула косатка, яка проковтнула сім морських видр (фото)

Мертву самку косатки виду Orcinus orca знайшли на узбережжі одного з Командорських островів, які знаходяться в Беринговому морі. У її шлунку знайшли шість цілих морських видр, а сьому знайшли між ротовою порожниною та стравоходом хижачки.

Як повідомляє Live Science, тварини, яких косатка проковтнула, витягли майже цілими. Їх загальна вага склала 117 кг. Крім того, у нутрощах косатки знайшли 256 частин головоногих молюсків.

Читайте також: В Індії крокодили врятували собаку, що впав у річку (відео)

Вчені з'ясовують, як загинула косатка, яка проковтнула сім морських видр (фото)

У дослідженні, опублікованому у журналі Aquatic Mammals, зазначається, що косатка могла подавитися каланом, який застряг у її стравоході, й загинула.

Вчених здивувало, що ця косатка їла каланів, оскільки зазвичай вони не полюють на морських видр. До того ж вони не заковтують жертв цілком, а розривають на частини й виїдають "найбільш смачні – жирні – частини". Косатки зазвичай можуть полювати на тюленів, морських левів, дельфінів і навіть інших китів.

Вчені вважають, що саме страшний голод змусив кита ковтати видр цілком.

Пропонуємо дізнатися про випадок, як косатки напали на китову акулу та висмоктали з неї печінку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

ФотоНаука