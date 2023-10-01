Вчені з'ясовують, як загинула косатка, яка проковтнула сім морських видр (фото)

Мертву самку косатки виду Orcinus orca знайшли на узбережжі одного з Командорських островів, які знаходяться в Беринговому морі. У її шлунку знайшли шість цілих морських видр, а сьому знайшли між ротовою порожниною та стравоходом хижачки.

Як повідомляє Live Science, тварини, яких косатка проковтнула, витягли майже цілими. Їх загальна вага склала 117 кг. Крім того, у нутрощах косатки знайшли 256 частин головоногих молюсків.

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У дослідженні, опублікованому у журналі Aquatic Mammals, зазначається, що косатка могла подавитися каланом, який застряг у її стравоході, й загинула.

Вчених здивувало, що ця косатка їла каланів, оскільки зазвичай вони не полюють на морських видр. До того ж вони не заковтують жертв цілком, а розривають на частини й виїдають "найбільш смачні – жирні – частини". Косатки зазвичай можуть полювати на тюленів, морських левів, дельфінів і навіть інших китів.

Вчені вважають, що саме страшний голод змусив кита ковтати видр цілком.

Пропонуємо дізнатися про випадок, як косатки напали на китову акулу та висмоктали з неї печінку.

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