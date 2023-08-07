Ученые зафиксировали сразу два необычных явления на Луне, которые могут переписать наши знания о спутнике

На Луне, над которой ученые проводят наблюдение, обнаружили два чрезвычайных явления, которые могут перевернуть наше понимание происходящих на нем процессов.

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Об этом пишет Mirror. Ученые столкнулись с огромным участком гранита, находящимся глубоко под поверхностью Луны, и пришли к выводу, что этот материал, вероятно, образовался из вулкана, активного около 3,5 миллиарда лет назад. Это открытие было сделано в районе вулканического комплекса Комптон Белкович.

Интересен тот факт, что над этим участком появилась масса тепла, которую ученые объясняют радиацией. Большой тепловой сгусток сформировался на темной стороне Луны и вызывает опасения среди ученых. Он простирается на расстояние 50 км и имеет температуру примерно 10 градусов Цельсия, что очень высокая температура для такой области Луны, где ночью ртуть может опускаться до -183 градусов Цельсия.

Интересно, что найденный гранит образовался без воздействия воды или тектоники плит, обычно обеспечивающих образование гранита на Земле. Ученые сталкиваются с парадоксом, поскольку обычно для образования гранита необходима вода или водносная магма, а Луна известна отсутствием воды и тектоники плит.

Таким образом, найденный гранитный комплекс создает новые загадки для ученых и может изменить их представление о происходящих на Луне процессах. Обычные механизмы образования гранита, характерные для Земли, не работают на Луне, что свидетельствует о непонятных природных процессах, ответственных за формирование этого удивительного материала. Это открытие оставляет множество вопросов, которые предстоит решать ученым в будущем.

Напомним, астрономы смогли зафиксировать радиосигнал из далекой галактики, в 8,8 миллиарда световых лет от Земли. Он может быть связан с инопланетной цивилизацией.

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