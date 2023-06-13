Ученые зафиксировали вспышку класса X на Солнце: чем грозит (видео)

Национальное агентство океанических и атмосферных исследований (NOAA) опубликовало покадровую съемку активного цикла, состоявшегося на Солнце. Он был зафиксирован с помощью солнечного ультрафиолетового изображения (SUVI) NOAA.

Как сообщает IFLScience, произошла вспышка класса X, являющаяся наиболее энергичным типом взрывов. Эта вспышка сопровождалась серьезными перерывами в работе радиостанций. Однако он не добился рекордных размеров.

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Изображения с SUVI предоставляют более подробную информацию о масштабе события. Предыдущие наблюдения в этот день отразили лишь вспышку света, сопровождавшую взрыв. Но на снимках NOAA видно расплывание солнечной плазмы, которая образовывала поразительный удлиненный эффект афтершоков.

Отмечается, 25-й солнечный цикл может достичь своего пика раньше, чем ожидалось, в конце 2024 вместо середины 2025 года. И в то же время, предусматриваются еще более экстремальные события.

Ранее ученые определили, когда взорвется Солнце и унесет с собой все живое.

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