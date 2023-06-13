Вчені зафіксували спалах класу X на Сонці: чим загрожує (відео)

Національне агентство океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) опублікувало покадрову зйомку активного циклу, який відбувся на поверхні Сонця. Його було зафіксовано за допомогою сонячного ультрафіолетового зображення (SUVI) NOAA.

Як повідомляє IFLScience, відбувся спалах класу X, що є найбільш енергійним типом вибухів. Цей спалах супроводжувався серйозними перервами у роботі радіостанцій. Однак він не досяг рекордних розмірів.

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Відео дня

Зображення з SUVI надають більш деталізовану інформацію про масштаб події. Попередні спостереження цього дня відобразили лише спалах світла, що супроводжував вибух. Але на знімках NOAA видно розпливання сонячної плазми, яка утворювала вражаючий видовжений ефект афтершоків.

Зазначається, 25-й сонячний цикл може досягти свого піка раніше, ніж очікувалося, наприкінці 2024 року замість середини 2025 року. І водночас передбачаються ще більш екстремальні події.

Раніше вчені визначили, коли вибухне Сонце і забере з собою все живе.

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