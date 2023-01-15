Ученые зашли две планеты, похожие на Землю, за пределами Солнечной системы (фото)

Ученые зашли две планеты, похожие на Землю, за пределами Солнечной системы

В NASA нашли вторую потенциально подходящую для жизни планету. Ее размер как и на Земле, планета также вращается вокруг звезды.

Как сообщает CNN, планета называется TOI 700 e и является, вероятно, каменистой и составляет 95% размера нашего мира. Она расположена примерно в 100 световых годах от нас.

Это четвертая планета в системе, обнаруженная на орбите маленькой холодной карликовой звезды M TOI 700. Все экзопланеты были найдены с помощью спутника NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite или миссии TESS.

Миссия NASA показала две планеты-двойники Земли за пределами Солнечной системы

Другая планета в системе, открытая в 2020 году и названная TOI 700 d, тоже имеет размеры Земли. Оба эти экзопланета существуют в зоне обитания своей звезды или на том расстоянии от звезды, на которой на их поверхности потенциально может быть жидкая вода. Потенциал для жидкой воды свидетельствует о том, что сами планеты могли или когда-то были пригодны для жизни.

Об открытии четвертой планеты было объявлено на 241 заседании Американского астрономического общества в Сиэтле, а исследование об экзопланете было принято к публикации The Astrophysical Journal Letters.

Миссия NASA показала две планеты-двойники Земли за пределами Солнечной системы

Маленькие прохладные карликовые звезды М, такие как TOI 700, являются обычным явлением во Вселенной, и в последние годы было обнаружено, что многие из них содержат экзопланеты, например система TRAPPIST-1 и ее семь экзопланет, которые будет наблюдать космический телескоп Джеймса Веб.

Ближайший к звезде TOI 700 b, который составляет 90% размера Земли и совершает один быстрый оборот вокруг звезды каждые 10 земных дней.

Миссия NASA показала две планеты-двойники Земли за пределами Солнечной системы

Также есть TOI 700 c, которая в 2,5 раза больше нашей планеты и делает один оборот вокруг звезды каждые 16 дней. Обе эти планеты, вероятно, приточно заблокированы, то есть они всегда показывают одну сторону к звезде — равно как одна и та же сторона Луны всегда обращена к Земле.

Две экзопланеты в зоне обитания звезды, планеты d и e, имеют более длинные орбиты 37 и 28 дней соответственно, потому что они немного удалены от звезды. Недавно объявленная планета e действительно расположена между планетами c и d.

В то время как исследователи используют другие космические и наземные обсерватории для дальнейших наблюдений за интригующей планетарной системой, поступает все больше данных TESS.

Миссия NASA показала две планеты-двойники Земли за пределами Солнечной системы

Ученые зашли две планеты, похожие на Землю, за пределами Солнечной системы

Ученые зашли две планеты, похожие на Землю, за пределами Солнечной системы

Две планеты, похожие на Землю, за пределами Солнечной системы

Ученые зашли две планеты, похожие на Землю, за пределами Солнечной системы

Ученые зашли две планеты, похожие на Землю, за пределами Солнечной системы

Ученые зашли две планеты, похожие на Землю, за пределами Солнечной системы

Ученые зашли две планеты, похожие на Землю, за пределами Солнечной системы

Ученые зашли две планеты, похожие на Землю, за пределами Солнечной системы

Напомним, что астрономы заметили две сверхмассивные черные дыры, вращающиеся друг вокруг друга и близкие к столкновению, которые когда-либо наблюдали ученые.

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