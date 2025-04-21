Учителя могут получить доплату до 40%: как оформить и кто имеет право

В Украине учителя общеобразовательных учреждений имеют право на доплаты, которые колеблются от 5% до 40% их должностного оклада. Согласно действующему законодательству все доплаты для учителей исчисляются на основе их должностного оклада.

В 2025 году базовая ставка для работников первого тарифного разряда составит 3195 гривен, говорится в нормативно-правовом акте "О полном общем среднем образовании". Сотрудникам образовательной сферы в Украине предусмотрены разнообразные доплаты, которые начисляются в процентном соотношении к должностному окладу:

Педагогическая деятельность

Классное руководство – 20-25%;

Проверка учащихся – 10–20%;

Внеклассная работа с учащимися – 10-40%;

Работа в инклюзивных классах или группах – 20%.

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Заведование и организационная работа

Заведование мастерскими, кабинетами информатики – 15-20%;

Заведование комнатами хранения оружия, тирами, музеями – 10-15%;

Заведование подразделениями образовательных учреждений – 25%;

Заведование учебно-методическими кабинетами, лабораториями, спортивными залами – 10-15%;

Заведование библиотеками, библиотечными фондами – 5-15%.

Техническая поддержка

Обслуживание компьютерной техники – 10-15%.

Звание и научные достижения

Почетные, спортивные звания, научные ступени – 15-30%;

Педагогические звания, работа в специализированных учебных заведениях – 10-30%.

Министерство образования сообщает, что учитель первой категории со всеми предусмотренными доплатами и надбавками может рассчитывать на ориентировочную заработную плату в размере около 13 900 гривен.

Раньше мы рассказывали, сколько должны зарабатывать учителя в Украине.

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