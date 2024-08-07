'Удача' на украинском языке: слово 'вдача' не подходит

Хотя слова "удача" и "вдача" звучат похоже, их значения существенно отличаются. Первое касается внешних обстоятельств, успеха в каком-то деле, а второе – внутренних качеств человека, его характера.

Языковед и учитель украинского языка Александр Авраменко в своем экспресс-уроке объяснил, что в украинском языке правильно желать удачи и это слово не калька с русского.

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Слово "удача" является неотъемлемой частью украинского языка. Оно означает "успех", "счастливый случай" и не имеет ничего общего с российскими заимствованиями.

"Желательный результат, счастливое стечение обстоятельств, успех - называется удачей. Это давнее украинское слово", — пояснил он.

Чтобы не путаться, Авраменко советует запомнить, что "удача" - это успех, а "вдача" - это характер.

Например, можно сказать: "Мне повезло – это была чистая удача!", но нельзя сказать: "Удача у него сложная".

Напомним, ранее языковед объяснил, почему нельзя говорить "большое спасибо".

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