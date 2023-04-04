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Астрология и гороскопы

Удача не покинет ни на миг! Названы самые удачные дни недели для всех знаков зодиака

Анастасия Крыщук

Удача не покинет ни на миг! Названы самые удачные дни недели для всех знаков зодиака

У каждого знака зодиака есть счастливый день недели – это лучшее время для важных событий, встреч, переговоров и принятия решений, способных повлиять на будущее. Удача будет наиболее благосклонной, а интуиция подскажет нужный путь.

По словам астрологов, если правильно использовать все возможности, то можно преобразить свою жизнь. Читайте, какой день удачный именно для вас!

Овны не боятся вызовов и смело преодолевают трудности, которые им подбрасывает судьба. Их самый удачный день – вторник.

Тельцов удача ждет в конце недели, самый благоприятный день – пятница.

Для Близнецов самым счастливым днем недели является среда, когда можно смело принимать карьерные решения. Однако не стоит рисковать по понедельникам и четвергам.

Ракам всегда везет в понедельник – в этот день они могут изменить свою жизнь в лучшую сторону.

Для Львов нет ничего невозможного, они очень упрямы на пути к достижению своих целей. Лучшие дни для них – суббота и понедельник.

Девы должны делать самые важные дела в середине недели. Среда – их счастливый день.

Весам везет по пятницам – в этот день им ни что не помешает реализовать планы.

Для Скорпионов самым удачным днем является вторник – их интуиция максимально сильная, а удача позволяет мечтам осуществиться.

Стрельцы – настоящие счастливчики, поскольку фортуна практически всегда на их стороне. Но даже у них есть свой "магический" день – и это четверг.

Козероги любят выходные – именно в субботу и воскресенье они будут на волне успеха.

Водолеи должны планировать самые важные события на пятницу. Этот день для них самый счастливый.

Для Рыб самый счастливый день недели – суббота. Это лучшее время для новых начинаний, которые принесут в будущем большое признание и прибыль.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Астрология и гороскопы