Удачный 'хлопок': в ВСУ рассказали, почему враг мог перестать использовать ракеты 'Оникс'

Оккупанты могли прекратить обстреливать Украину ракетами "Оникс" из-за удачного "хлопка" во временно оккупированном Крыму. В частности, 24 июля в Джанкойском районе было зафиксировано попадание в склад боеприпасов врага.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины капитан 1-го ранга Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Эспрессо". По ее словам, оккупанты могут атаковать ракетами воздушного базирования.

"Угроза для Украины остается с моря, с суши, из воздуха. Поскольку у врага есть и флот, и воздушные силы, и береговые ракетные комплексы. В частности, отсутствие атак именно ракетами "Оникс" может свидетельствовать об удачном "хлопке" в Джанкое, но еще абсолютного подтверждения мы не получили", – сказала Наталья Гуменюк.

Гуменюк отметила, что оккупанты все еще могут производить ракеты воздушного базирования Х-101 и Х-555. Также враг имеет запас ракет Х-22, модернизирующих до уровня Х-32, и многие ракеты "Искандер" категории "К", которые идентичны "Калибрам" и категории "М", которые являются баллистическими.

Напомним, 24 июля так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил о попадании беспилотника по составу боеприпасов в Джанкойском районе. Кроме того, после "хлопка" оккупационные власти Крыма приняли решение об остановке движения по железной дороге и эвакуации населения.

В свою очередь спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук сообщил о возможном уничтожении ракет "Оникс", которые хранились на складе БК под Джанкоем.

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