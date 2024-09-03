Россияне обстреляли баллистикой учебное заведение в Полтаве: известно о 41 погибшем, более 18- раненых

Во вторник, 3 сентября, Россия нанесла удар баллистическими ракетами по учебному заведению в Полтаве, сообщили в Министерстве обороны Украины. По данным Владимира Зеленского, более 180 человек ранены, известно о 41 погибшем.

Обновлено в 14:20 : Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении в Telegram сообщил, что россияне запустили две баллистические ракеты по городу. Попадание по территории учебного заведения и соседней больницы. Было частично разрушено одно из зданий Института связи. Люди оказались под завалами.

"Многих удалось спасти. Более 180 человек ранены. К сожалению, многие погибшие. По состоянию на данный момент известно о 41 погибшем. Мои соболезнования всем родным и близким", - сказал глава государства.

На месте вражеского удара развернут оперативный штаб для получения жителями помощи, сообщают журналисты.

До этого журналисты сообщали, что в результате вражеского ракетного удара по Полтавскому району пострадавшим необходима кровь и медики призывают горожан стать донорами крови (всех групп).

Кровь принимают по адресу Полтавской станции переливания крови на базе Полтавской областной больницы:

Полтава, ул. Шевченко, 23 (одноэтажное здание, вход со стороны ул. Героев-чернобыльцев), с 8:00 до 14:00.

Контакты: +380954521357.

3 сентября в 9:10 Воздушные силы ВСУ предупредили о пролете ракеты в направлении Полтавы.

Практически сразу местные Telegram-каналы сообщили о взрывах, прогремевших в Полтавской общине.

Ранее мы рассказывали, что армия россии атаковала Запорожье и Днепр.

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