Українська
Социум

Ударов будет больше: магнитная буря снова усилилась

Былим Елена

Ударов будет больше: магнитная буря снова усилилась
Есть ли магнитные бури сегодня

Октябрь 2024 стал месяцем повышенной солнечной активности, что привело к частым магнитным бурям. Об этом свидетельствуют данные по графикам солнечной активности.

13 октября в результате солнечной активности K-индекс геомагнитных штормов достиг отметки 6, что указывает на сильную магнитную бурю. 14 и 15 октября также ожидаются периоды повышенной солнечной активности.

Вас также заинтересует: Украинцы наблюдают северное сияние: удивительное явление привели к мощным магнитным бурям (фото)

Магнитные бури с 12 по 20 октября. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms
Магнитные бури с 12 по 20 октября. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Людям, чувствительным к изменениям магнитного поля Земли, следует быть готовыми к возможным головным болям, головокружениям, бессоннице и другим неприятным симптомам. Магнитные бури могут повлиять на работу электроники, систем связи и энергоснабжения. Также сильные магнитные бури создают условия для наблюдения за яркими полярными сияниями.

Признаки воздействия магнитных бурь на человека:

  • Головная боль и мигрень.
  • Повышенная утомляемость и слабость.
  • Нарушение сна и бессонница.
  • Ухудшение настроения, тревога или раздражительность.
  • Повышение АД.
  • Ухудшение концентрации и внимания.

Как защититься от магнитных бурь?

  • Пить достаточно воды, избегать употребления алкоголя и кофеина.
  • Обеспечить достаточный отдых и сон.
  • Принимать адаптогенные средства (после консультации с лечащим врачом).
  • Употреблять продукты, богатые витаминами и антиоксидантами.
  • Минимизировать стресс и физическую нагрузку во время активных магнитных бурь.

Напомним, мы писали, что учёные выяснили, что масштабная солнечная буря "подарила" Земле новое радиационное кольцо.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Магнитные бури