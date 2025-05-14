Украина прошла в финал Евровидения-2025

13 мая в швейцарском Базеле стартовал главный музыкальный конкурс года - Евровидение-2025. По итогам первого полуфинала представители Украины, группа Ziferblat, прошли в следующий этап и уже 17 мая выступят в финале, борясь за победу.

В финал также вышли представители таких стран: Норвегия, Албания, Швеция, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино, Эстония и Португалия. Об этом пишет Таблоид.

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Первые 10 финалистов Евровидения-2025 уже определены:

Результаты. Источник: Eurovision Instagram Результаты. Источник: Eurovision Instagram

Во время полуфинала зрители имели возможность увидеть выступления Испании, Италии и Швейцарии. Эти страны автоматически попадают в финал согласно правилам конкурса, поэтому не участвовали в борьбе на предыдущих этапах.

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