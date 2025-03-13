Украинки могут получить 150 тыс. грн: как воспользоваться программой и кто может претендовать

Украинские женщины приглашают присоединиться к грантовому конкурсу, направленному на поддержку и развитие женского предпринимательства. Инициатива реализуется в рамках программы "Создано Женщинами 2025", в рамках которой предприниматели могут подать свои заявки на участие.

Информация о конкурсе опубликована на портале Womanccifu. В Украине уже в седьмой раз стартует конкурс, инициированный комитетом бизнес-леди франко-украинской торгово-промышленной палаты (CCIFU).

Этот проект направлен на поддержку украинок, развивающих свой бизнес.

"Создано Женщинами" было основано в 2019 году по инициативе комитета бизнес-леди CCIFU. Конкурс проходит ежегодно, и его главная цель – помощь женщинам в предпринимательстве, продвижение гендерного равенства и содействие стабильному экономическому росту в Украине", – отмечается в официальном сообщении.

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Как принять участие в конкурсе

К участию приглашаются женщины, которые основали собственное дело в Украине и продолжают его вести, даже несмотря на сложные условия войны.

В рамках программы участницы могут получить:

Денежный грант в размере 150000 гривен;

Консультационная поддержка от экспертов;

Членство в торгово-промышленной палате;

Бизнес-тренинг для развития предпринимательства.

"Подайте заявку на участие в конкурсе "Создано Женщинами 2025" и получите шанс выиграть 150 000 гривен на развитие своего дела. Вас также будут ждать консультации от жюри, полезные тренинги и членство в палате. Возможно, именно вы станете нашей следующей победительницей!" – говорится в сообщении.

Прием заявок продлится до 23 марта 2025 года включительно.

Что нужно для регистрации?

Для заполнения анкеты участникам необходимо подготовить:

Фотографию;

презентацию проекта;

Видео о компании и ее деятельности;

Официальный регистрационный документ компании.

Напомним, Германия предоставит украинцам до 4,3 тыс. долларов.

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