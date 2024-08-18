Украинская авиация снова в действии: появилось видео поражения еще одного моста в Курской области

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил об успешном уничтожении украинской авиацией еще одного моста на территории Курской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Курское направление. Еще один мост уничтожен!" – говорится в сообщении. Он подчеркнул, что точные авиаудары украинских ВВС продолжают ослаблять логистические возможности врага, что заметно влияет на развитие боевых действий.

Также командующий выразил благодарность украинским летчикам за их мастерство и достигнутые результаты.

Ранее российские Telegram-каналы сообщали о том, что Силы обороны Украины разрушили мост через реку Сейм вблизи села Зване в Курской области. В результате в Глушковском районе остался только один мост в селе Кариж. Это значительно усложняет возможность поставки вооружения и запасов российским военным, которые могут находиться в этом районе.

Ранее мы рассказывали, что в Судже в Курской области создана военная комендатура, назначен руководитель.

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